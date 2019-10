Stahlkrise : Traditionsvereine solidarisch mit Stahlarbeitern

Foto: BeckerBredel Der Landesverband der Bergmanns-, Hütten und Knappenvereine des Saarlandes betreibt nicht nur Traditionspflege, wie hier beim siebten Tag des Bergmanns dieses Jahr in Ensdorf. In der aktuellen Stahlkrise zeigt sich der Verband solidarisch mit den Beschäftigten der Stahlindustrie.

Kreis Saarlouis Sie sind nicht nur der Vergangenheit zugewandt: Die Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine des Saarlandes unterstützen die krisenerschütterten Beschäftigten in der saarländischen Stahlindustrie.

Der Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine des Saarlandes unterstützt Demonstrationen der Belegschaften der Stahl- und Hüttenwerke. Eine mehrköpfige Delegation des Vorstandes des Landesverbandes, unterstützt von Kameraden seiner Mitgliedsvereine, der Grubenwehrkameradschaft und zahlreichen Bergleuten zeigten sich in den vergangenen Tagen solidarisch mit den Hüttenleuten auf den Demonstrationen in Dillingen, Völklingen und vor dem Landtag in Saarbrücken.

Diese Kundgebungen erinnern die Bergleute an ihre eigene Situation im März 1997, als das Ende des Steinkohlebergbaus an der Saar und später in ganz Deutschland beschlossen worden war. Tausende von Bergleuten waren damals auf die Straße gegangen, um für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu demonstrieren.

„Wir wissen genau, wie sich die Beschäftigten der bedrohten Stahl- und Hüttenindustrie jetzt fühlen“, sagt Bernd Mathieu, Präsident des Landesverbandes der Bergmanns- und Hüttenvereine. „Bei den Jungen die Angst, dass man sein Haus nicht mehr abbezahlen kann, Versetzung ans andere Ende der Republik mit Hin-und-Her-Pendeln zur daheimgebliebenen Familie, Angst bei den Älteren, keinen Arbeitsplatz mehr zu finden, das alles haben die Berg- und auch Hüttenleute im Saarland während der vergangenen Jahrzehnte bei verschiedenen Krisen kennengelernt und unter großen persönlichen Opfern bewältigen müssen.“