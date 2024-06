Kreis Saarlouis Wenn Schreiben süchtig nach mehr macht

In einer Welt, in der die Realität dem Willen der Fantasie unterliegt, findet sich ein Trio weiblicher Elitesoldaten – Mary, Lynx und Mouth – in den düsteren Schattenseiten einer alternativen Realität der 1940er Jahre wieder. Ihre Mission ist ebenso gruselig wie einfach: Nazis töten. Die Geschichten um Mary, Lynx und Mouth haben den Autor Benny B. Savage zum Kultautor der Antirechten „FckNzs“-Bewegung gemacht. „Inglourious Bitches“ – so hat der Autor Benny B. Savage seine Kultserie genannt – eine unverfrorene Anspielung auf Tarantinos „Inglourious Basterds“ übrigens.