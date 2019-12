Heiligmorgen in Saarlouis : Polizist beim Streit Schlichten leicht verletzt

Heiligmorgen in Saarlouis

Direkt in der Altstadt von Saarlouis ist die Polizei stationiert. Von hier aus liefen die Einsätze an Heiligmorgen. Foto: Thomas Seeber

Dillingen/Saarlouis Eigentlich „ruhig und gesittet“ nennt die Polizei das Geschehen am 24. Dezember bei traditionellen Heiligmorgen in der Altstadt von Saarlouis. Eigentlich ...

Keinerlei berichtenswerte Vorkommnisse meldet die Polizei vom Heiligmorgen in Dillingen. Und auch in Saarlouis lief es bei geschätzten 4000 bis 5000 Besuchern, wie die Inspektion in der Kreisstadt auf SZ-Nachfrage erklärt, „recht ruhig und gesittet“.