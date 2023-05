Becker Gruppe wird als familienfreundlich ausgezeichnet „Uns ist die Work-Life-Balance wichtig, denn am Ende des Tages zählt vor allem die Familie“

„Wir können gar nicht genug betonen, wie wichtig uns eine gute Work-Life-Balance ist. Denn am Ende des Tages zählt vor allem die Familie - und dafür sollte man ausreichend Zeit haben“, berichtet Mathias Becker, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Becker Gruppe. „Doch auch über die Grenzen unseres Unternehmens hinaus ist das Thema Work-Life-Balance aktueller denn je. Insbesondere in Zeiten von Home-Office ist es wichtig, darauf zu achten, dass Arbeit und Privatleben im Gleichgewicht bleiben. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen einen Beitrag dazu leisten können, dass sich immer mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber diesem wichtigen Thema widmen. Denn am Ende profitieren nicht nur die Beschäftigten, sondern auch das Unternehmen selbst von einer guten Work-Life-Balance“, sagt Aline Geyer, Mitglied der Geschäftsleitung.