Drei Tage vor Saisonbeginn Beckenwand im Wallerfanger Freibad gebrochen: So lange soll die Sperrung dauern

Zu einem unpassenderen Zeitpunkt hätte es wohl kaum passieren können: Drei Tage vor Beginn der Badesaison in Wallerfangen war eigentlich alles startklar. Das Team um Badebetriebsleiter Felix Schramm erledigte die letzten Handgriffe an der Freibadanlage. Die Becken waren voll und der Kiosk gefüllt – doch beim Rasenmähen machte einer seiner Mitarbeiter eine besorgniserregende Entdeckung. „Der Boden direkt neben dem Nichtschwimmerbecken des Bades gab ungewöhnlich nach, wenn man darauf stand“, erzählt Schramm. „Mein Kollege ist richtig eingesackt – so als ob der Boden voller Wasser gelaufen wäre.“