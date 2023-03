Dritter Tag : Stau und Wartezeiten – Polizei meldet erneut Probleme rund um A8-Baustelle bei Dillingen

Update Dillingen Kilometerlange Staus, lange Wartezeiten: So stellte sich die Lage rund um die Baustelle auf der A8 bei Dillingen die vergangenen beiden Tage dar. Und auch am Donnerstag richtet sich die Polizei erneut auf Probleme ein.

Besonders im Berufsverkehr am frühen Morgen und zum Abend hat die neue Baustelle auf der A8 bei Dillingen bereits für erhebliche Behinderungen gesorgt. Nicht nur auf dem betroffenen Abschnitt der Autobahn kam es zu Problemen. Die Polizei in Saarlouis stellt sich auf Staus auch am dritten Tag ein.

Demnach sei davon auszugehen, dass sich an der Umleitungsstrecke bislang nicht viel geändert hat. Das berichtet ein Polizeisprecher am frühen Donnerstagmorgen, 2. März, auf SZ-Anfrage.

Wie sich die Lage rund um die A8 bei Dillingen am Morgen darstellte

Und so sei es dann auch eingetreten. „Die Lage hat sich im Vergleich zu den Vortagen nicht viel verändert“, heißt es dazu aus der Polizeiinspektion. „Es gab wieder Wartezeiten von einer halben bis zu einer dreiviertel Stunde.“ Allerdings habe die Polizei an diesem Morgen nicht mehr mit so zahlreichen Kollegen den Verkehr regeln müssen wie zuvor. Da waren bis zu fünf Streifenwagenbesatzungen zugleich im Einsatz, um der Lage Herr zu werden.

Für das Gesamtprojekt sei der Bauherr, die Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen zuständig. In Absprache mit dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) und der Kreisverkehrsbehörde in Saarlouis würden Ausweichrouten koordiniert. Polizisten seien dann gefragt, wenn Schwierigkeiten auftreten.

Dass es diese auch am dritten Tag in Folge geben wird, davon gingen die Ermittler schon im Vorfeld aus. Mit einer zumindest leicht entschärften Lage rechneten sie bereits. Denn so nutzten Verkehrsteilnehmer nach Erfahrungen der ersten Tage weiträumigere Strecken, um Stau und langen Wartezeiten zu entkommen. Außerdem stiegen einige auf Bus und Bahn um. Andere wiederum nutzten abweichende Anfahrtszeiten oder arbeiteten, so weit möglich, von zu Hause aus.

Ungeachtet dessen war die Autobahn-Gesellschaft in Absprache mit LfS und Landkreis am Mittwoch bemüht, die angespannte Situation der Vortage in den Griff zu bekommen. Autobahn-Sprecher Klaus Kosok kündigte in diesem Zusammenhang unter anderem an, eventuell Ampelschaltungen zu optimieren, um den Verkehr besser fließen zu lassen. Eine Sprecherin des Landkreises verwies auf Anfrage auf die Zuständigkeit der Autobahn-Gesellschaft.

Besonders in der Dillinger Innenstadt war es zu erheblichen Behinderungen gekommen. Hier führt zurzeit die Hauptumleitung durch. Rückstau auf der Autobahn erstreckte sich zeitweise auf 15 Kilometer bis weit in den Landkreis Merzig-Wadern hinein bis vor die Tore der Kreisstadt.

Wie es mit Alternativstrecken zur A8-Umleitung aussieht

Alternativstrecken sehen bisweilen vor, Wallerfangen und Rehlingen weiträumig zu umfahren. Die L170 parallel zum betroffenen A8-Streckenabschnitt ist wegen Krötenwanderung gesperrt. Von einer eventuellen Öffnung versprechen sich die Verantwortlichen allerdings keine spürbare Entlastung. Denn diese Strecke bilde bei Wallerfangen und an der Dillinger Hütte erneute Engpässe.