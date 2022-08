Weitere Arbeiten : Großbaustelle am Autobahndreieck Saarlouis: A 8 wird Sonntag und Montag gesperrt (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 107 Bilder Neubau der Saar-Brücke am Autobahndreieck Saarlouis

Saarlouis Der Neubau einer Brücke über die Saar am Autobahndreieck Saarlouis soll nach Angaben eines Sprechers der Autobahn-Gesellschaft so gut wie abgeschlossen sein. Dennoch wird die Strecke am Wochenende nochmals gesperrt. Und das ist der Grund dafür.

Allmählich sollen die Arbeiten an der Großbaustelle auf der A 8 im Bereich des Autobahndreiecks Saarlouis zu Ende gehen. Das kündigt ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen an. Allerdings müssen sich Verkehrsteilnehmer am kommenden Wochenende nochmals auf eine Sperrung einstellen.

Und die betrifft beide Fahrtrichtungen nach Luxemburg und Neunkirchen. Von Sonntag, 14 August, 7 Uhr, bis Montag, 15. August, 15 Uhr, geht auf der Strecke nichts mehr. Dabei sollen sich die Verantwortlichen extra den Zeitraum ausgesucht haben, in dem mit relativ wenig Verkehr zu rechnen sei. Denn Montag ist im Saarland der Feiertag Mariä Himmelfahrt.

Grund für die Sperrung: Die Autobahn-Gesellschaft lässt Verkehrszeichen aufstellen. Die Halterungen überspannen beide Fahrspuren, so dass bei der Installation die Gefahr für Fahrer und Arbeiter bei regulärer Freigabe zu groß wäre.

In dieser Zeit sind folgende Umleitungen eingerichtet: