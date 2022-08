Arbeiten bis September : Vierwöchige Großbaustelle am Autobahndreieck Saarlouis – So müssen Autofahrer jetzt fahren

Vierwöchige Großbaustelle am Autobahndreieck Saarlouis – So müssen Autofahrer jetzt fahren

Update Saarlouis Nachdem der Neubau der Saarbrücke in Fahrtrichtung Neunkirchen konstruktiv fertiggestellt ist, folgen nun weitere Arbeiten und Sperrungen, die zu Verzögerungen auf der Strecke führen werden.

Nachdem der Neubau der Saarbrücke in Fahrtrichtung Neunkirchen konstruktiv fertiggestellt ist, folgen in den kommenden Wochen Arbeiten an der Abdichtung, am Belag und der Ausstattung, also Markierungen, Schilder und Ähnliches. Parallel dazu wird die Autobahn GmbH die Fahrbahn im Autobahndreieck Saarlouis an die neue Brücke anschließen.