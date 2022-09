Arbeiten auf A620/A8 : Autobahndreieck Saarlouis: Weil Baustelle allmählich verschwindet, wird diese Strecke mehrere Tage gesperrt

Arbeiten am Autobahndreieck: Strecke in Teilen gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Saarlouis Allmählich geht ein weiterer Teil der Baustelle am Autobahndreieck Saarlouis seinem Ende zu. Dennoch müssen Arbeiter dafür nochmals eine Überleitung sperren. Welchen Bereich dies genau betrifft und wann Autofahrer mit Behinderungen rechnen müssen.

Seit August war es rund um den Neubau der Saar-Brücke am Autobahndreieck Saarlouis zu Engpässen gekommen. Allmählich verschwinden Baustellenhinweise und Umleitungen, werden Schritt für Schritt Spuren in einzelnen Abschnitten wieder freigegeben. Solch ein weiterer steht jetzt an.

Baustelle am Autobahnkreuz Saarlouis: So wird der Verkehr umgeleitet

Das bedeutet für Verkehrsteilnehmer, dass sie in dieser Zeit Umwege in Kauf nehmen müssen. Denn die Überleitung der A8 von Luxemburg nach Neunkirchen wird gesperrt. Die Umleitung führt über die A620 nach Saarlouis-Lisdorf. Von dort geht’s zurück zum Autobahndreieck. Dann ist die Weiterfahrt nach Neunkirchen über die neue Saar-Brücke auf einem Streifen an der Baustelle vorbei möglich. Für jene, die in anderer Richtung unterwegs sind, soll sich unterdessen nichts ändern.