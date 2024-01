Bauernproteste im Saarland Über 400 Traktoren und Lkw rollen zum Bauernprotest durch Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis · An dem bundesweiten Bauernprotest und einer Sternenfahrt in die saarländische Landeshauptstadt haben sich auch zahlreiche Landwirte aus dem Kreis Saarlouis beteiligt und für einige Verkehrsbehinderungen in der Region gesorgt. Die Polizei zog zum frühen Nachmittag dennoch eine erste positive Zwischenbilanz.

08.01.2024 , 15:55 Uhr

Traktoren und Lkws ziehen laut hupend durch die Saarlouiser Innenstadt 39 Bilder Foto: Tom Peterson

„Ohne Bauern keine Zukunft" lautet nur eins der zahlreichen Schilder, die am Montagmorgen etliche Traktoren und Lkw zieren und den Frust der saarländischen Landwirte deutlich machen. Zwar hatte die Bundesregierung wenige Tage zuvor ihre in Folge des Karlsruher Haushaltsurteils geplanten Subventionskürzungen, unter anderem beim Agar-Diesel, bereits wieder teilweise zurückgenommen. Dies hielt am Montag die Landwirte aus dem Saarland jedoch nicht davon ab, sich mit über 1100 Fahrzeugen der vom Bauernverband Saar aufgerufenen Demonstrations-Sternfahrt nach Saarbrücken anzuschließen.