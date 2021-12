Basketball : Diamonds beim Primus chancenlos

BAD HOMBURG/Saarlouis 2. Basketball-Bundesliga: SG Saarlouis-Dillingen unterliegt in Bad Homburg klar.

Das Beste – oder zumindest das Schwerste – kommt zum Schluss hieß es für die Basketballerinnen der SG Saarlouis-Dillingen im letzten Spiel des Jahres in der 2. Bundesliga Süd. Die Diamonds mussten am Sonntag beim Spitzenreiter Falcons Bad Homburg ran – und dort sehr früh einsehen, dass es mit einer Überraschung an diesem Tag nichts werden würde. Am Ende kassierte die SG mit 50:86 (21:47) die neunte Niederlage der Saison und geht mit weiterhin vier Siegen als Tabellenzehnter in die mehrtägige Weihnachtspause, nach der am Sonntag, den 2. Januar um 17.30 Uhr dann das wichtige Heimspiel in der Dillinger Sporthalle West gegen den elftplatzierten USC Heidelberg II ansteht.

In Bad Homburg setzten die Diamonds den Start in die Partie komplett in den Sand. Es dauerte mehr als sechs Minuten, ehe Riley Popplewell den anfänglichen Punktebann der Gäste endlich brach und zum 2:16 die ersten eigenen Zähler auf die Anzeige brachte. Danach stabilisierten sich die Diamonds zumindest in der Offensive. Die junge Amelie Kreuzfeld verkürzte per Dreier zum 9:18 (9. Minute), Popplewell zum 13:20, ehe sich nach dem 13:23 im ersten Viertel vor der Pause erneut eine lange Durststrecke im Spiel der Saarländerinnen einstellte. Wieder glückte den Gästen mehrere Minuten kein Punkt, der Abschnitt ging mit 24:8 klar an Bad Homburg, das den ohnehin großen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter nach oben schraubte. Vor den letzten zehn Minuten hieß es 30:70 aus Sicht der Diamonds. Im Schlussviertel betrieb das Team von Trainer Rouven Behnke ein wenig Schadensbegrenzung. Die Gäste entschieden den Abschnitt mit 20:16 für sich und verabschiedeten sich somit halbwegs versöhnlich in die kurze Pause, nach der das primäre Saisonziel Klassenverbleib schnell weiter vorangetrieben werden soll.