Dillingen Diamonds „Sie hat sich brutal gut entwickelt“

Für die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds geht der Kampf um einen Platz für die Playoffs der 2. Liga in die entscheidende Phase. Und dabei rückt auch eine der Jüngsten im Kader immer mehr in den Blickpunkt: Sophie Holzmann, im Januar 15 Jahre geworden, hat in den vergangenen Monaten einen enormen Leistungssprung vollzogen. „Am Anfang war es für sie schwierig. Aber sie hat sich brutal gut entwickelt“, lobt Trainer Rouven Behnke: „Auf Sophie war in unserer personell schwierigen Phase immer Verlass. Sie ist vor allem mental sehr stark, auf eine positive Art ehrgeizig, indem sie sagt: Ich packe das jetzt an, ich mache das jetzt.“