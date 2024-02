Basketball-Regionalliga Eine Okundaye-Gala ist nicht genug

Eine tolle Kulisse mit rund 450 Zuschauern, ein Duell auf hohem Niveau und die meiste Zeit auf Augenhöhe – aber am Ende keine Punkte. Die Regionalliga-Basketballer der Saarlouis Sunkings mussten sich am Samstag zu Hause dem Titelkandidaten Gießen Pointers nach großem Kampf mit 81:87 (50:51) beugen. Auch die Gala-Vorstellung von Kelvin Okundaye, der speziell in der ersten Hälfte mit unnachahmlicher Sicherheit seine Würfe versenkte und am Ende auf 33 Punkte kam, war nicht genug, um die mit geballter höherklassiger Erfahrung antretenden Hessen zu bezwingen.