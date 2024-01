Basketball Diamonds heizen vor, Sunkings wollen was gutmachen

Der Auftakt ins neue Jahr war für die Regionalliga-Basketballer der Saarlouis Sunkings wahrlich kein guter: Nachdem sie sich mit vier Siegen in Folge in die Weihnachtspause verabschiedet hatten, erlitten die Sonnenkönige am vergangenen Samstag mit dem 60:80 (36:44) bei Lich Basketball einen empfindlichen Dämpfer – allerdings aus plausiblem Grund, wie Trainer Marc Hahnemann anmerkte: „Unsere Halle war über die Weihnachtstage und danach komplett dicht. Wir hatten am Mittwoch vor dem Spiel das erste gemeinsame Training. Die Spieler haben sich zwar privat fitgehalten, aber wir hätten gerne viel mehr gemacht, um im Rhythmus zu bleiben.“