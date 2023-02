Basketball-Regionalliga : Diamonds knacken erstmals die 100er-Marke

Saarlouis Korb-Festival und Kantersieg im Heimspiel gegen Frankfurt: Diamonds feiern höchsten Saisonsieg.

Vierter Auftritt des Jahres – und der vierte klare Sieg. Die Basketballerinnen der SG Saarlouis-Dillingen bleiben in der Regionalliga auf Erfolgskurs. Wobei das Wort „klar“ eigentlich nicht ausreicht, um den Erfolg im Heimspiel des Tabellenzweiten gegen den Tabellenvorletzten Eintracht Frankfurt einzuordnen. Die Diamonds fegten die Hessinnen bei ihrem 112:24 (53:10)-Kantersieg förmlich aus der Saarlouiser Kreissporthalle, wo sie nach dem 63:49-Erfolg vor Wochenfrist im Spitzenspiel gegen die drittplatzierte MJC Trier erneut antraten, weil die Dillinger Sporthalle West anderweitig belegt war.

Nach einem vergleichsweise verhaltenen Beginn – das erste Viertel endete 17:8 für die SG Saarlouis-Dillingen – fackelten die Diamonds im weiteren Verlauf ein Offensivfeuerwerk ab, an dem sich alle acht Akteurinnen von Rouven Behnke rege beteiligten. Gleich sechs Spielerinnen punkteten zweistellig. Romy Brück war mit 25 Punkten Topwerferin, gefolgt von Myrielle Platte mit 23 Zählern. Erfreulich auch: Lisa Lorenz Conrotto, die zuletzt wegen eines Armbruchs länger pausiert hatte, kommt immer besser in Schwung und verbuchte zwölf Zähler.

Auch ohne die krankheitsbedingt fehlenden Marie Simon und Fee Zimmermann, die wohl erst im März wieder eingreifen kann, lagen die Diamonds vor dem Schlussviertel beim 79:17 klar auf Kurs. Auch am Ende ließen sie nicht nach – und knackten erstmals in dieser Saison die 100-Punkte-Marke, was bisher nur dem Tabellenvierten TSG Wieseck bei 100:47 im November gegen den MTV Kronberg gelang.