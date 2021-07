Konzert auf der Vaubaninsel : Band Elaine rockt auf Vaubaninsel

Seit 40 Jahren im Geschäft: Elaine spielen am 3. Juli auf der Vaubaninsel. Foto: Elaine

Saarlouis (red) Am Samstag 3. Juli, um 20 Uhr präsentiert das Kulturamt der Kreisstadt Saarlouis die Rock-Band Elaine live auf der Vaubaninsel Saarlouis im Rahmen der Saarlouiser Festungstage. Der Eintritt ist frei.

Bereits 2014 wagte die Band um Gitarrist und Sänger Pit Jost den Schritt zurück auf die Bühnen der Region. Mit neuem Sound und veränderter Besetzung, aber immer noch Elaine. Die eigenen ausgefeilt progressiven Kompositionen, teils in deutscher, teils in englischer Sprache, sind dem Zeitgeist der 70er Jahre entsprechend oft bewusst provokant und behandeln gesellschaftliche Themen, Sorgen und Umtriebe einer 68er-Generation ebenso wie ihre Fantasien von einer besseren Welt, teilen die Veranstalter mit. Aber auch neue Songs, bereichern das über zweistündige Liveprogramm der Band.

In der Besetzung Thomas Neu (Gesang), Pit Jost (Gitarre und Gesang), Werner Frey (Gitarre und Gesang), Frank Lichtner (Drums), Peter Hlava (Keyboards & Gesang), sowie Christian Paul am Bass bietet die Band handgemachten Rock. Die Texte in deutscher und englischer Sprache stammen, genau wie die Musik, aus eigener Feder.