Awo-Betreuungsverein Saarlouis Zum Thema Betreuung gibt es viele Fragen

Mit dem Jahreswechsel ist das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft getreten. Die Reform hat die Betreuungsvereine gestärkt und ein enormes Interesse auch in Saarlouis ausgelöst, wie der Awo-Betreuungsverein berichtet. Die Mitgliederzahlen würden so stark anwachsen wie nie zuvor: Allein 2023 seien 15 Betreuer dazugekommen, sagt Birgit Ludwig vom Betreuungsverein der Awo in Saarlouis.