Autorin Irene Rickert : „Wenn ich geschrieben habe ist das so ein gutes Gefühl“

RODEN Die Autorin Irene Rickert verknüpft in ihren Werken gut recherchierte Fakten mit der eigenen Fantasie und Erfahrung zu glaubwürdigen Geschichten.

„Gitta, eine sonderbare Reise“ ist der Arbeitstitel des Buches, an dem Irene Rickert (71) seit dem Winter arbeitet und den sie in Kürze abschließt. Es ist ein Fantasy-Roman. Erstmals erprobt sich die Autorin, die bisher mit Veröffentlichungen von Lyrik, Mundart und Kurzprosa, teils in Anthologien, aber auch mit längeren Romanen an die Öffentlichkeit getreten ist, auf dem Gebiet der fantastischen Literatur. Im Grunde genommen macht Rickert im Fantasy-Genre jedoch nichts anderes als in in ihren anderen Werken: „Ich baue ein erzähltes Leben ein in reale Umstände“, erklärt sie. Ihre Kunst besteht also in der Kombination von recherchierten Fakten, realen Tatbeständen und eigener Erfahrung mit Projektionen und ausgedachten Stories. So kreiert sie eine Wirklichkeit, die mit und neben der gewohnten bestehen kann, die plausibel ist und ihrerseits Raum für neue Erfahrungen bietet.