Wegen einer Hochzeitsfeier : Autokorso blockiert A 8 bei Dillingen

Saarlouis Eine türkische Hochzeitsfeier-Gesellschaft störte den Verkehr so stark, dass die Polizei kam.

Die Hochzeitfeier eines frisch vermählten türkischen Paares im Saarland dürfte für einige Gäste jetzt rechtliche Konsequenzen haben. Wie die Polizei in Saarlouis mitteilte, soll eine Gruppe mit rund zehn Autos absichtlich den Verkehr auf der A 8 zwischen Saarlouis und Dillingen behindert haben. Nach Schilderung der ermittelnden Beamten fuhren am Samstag, 24. August, mindestens drei Autos nebeneinander her und blockierten so beide Fahrspuren und den Standstreifen. Dabei sollen sie im Schritttempo weitergefahren sein, sodass alle nachfolgenden Wagen der Hochzeitgesellschaft aufschließen konnten. „Das ist absolut unzulässig“, teilte ein Saarlouiser Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage mit. Die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen liege bei 80 Kilometern pro Stunde. Die Fahrer des Hochzeits-Korsos hätten „weit darunter“ gelegen, so der Sprecher.