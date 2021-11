Bauarbeiten am Autobahndreieck Saarlouis : Rund 400 Tonnen schweres Brückenelement über die Saar transportiert (mit Bildergalerie)

Transport des vorletzten Brückenelements – Bauarbeiten am Autobahndreieck Saarlouis

Am Dienstag haben die Brückenbauarbeiten am Autobahndreieck Saarlouis einen weiteren Meilenstein erreicht: Das vorletzte, rund 400 Tonnen schwere Brückenelement wurde auf die andere Saarseite transportiert.

Auch Kälte, Regen und Wind konnten die Brückenbauarbeiten am Dienstag am Autobahndreieck Saarlouis nicht stoppen. „Nur bei Hochwasser oder Windstärken über 50 km/h hätten wir nicht eingeschwommen“, sagt Patrick Colbus, Abteilungsleiter Bau Großprojekte bei der Autobahn GmbH. Und wenn Tonnen schwere Brückenelemente „eingeschwommen“ werden, sind echte Könner am Werk. Am Dienstag wurde das vorletzte Brückenelement, ein Stahlhohlkasten mit rund 400 Tonnen Gewicht und einer Länge von knapp 75 Metern, mittels Schiffspontons auf die andere Saarseite transportiert.

Pontons und Schlepper aus Magdeburg zwei Wochen lang unterwegs

Am Mittwoch ist das letzte Element an der Reihe. Absolute Präzision ist dabei von Nöten, wenn in den nächsten Tagen diese mächtigen Stahlbauelemente hochgestapelt und in ihre Endposition gebracht werden. Die Vorbereitungen für diesen Kraftakt laufen seit vielen Wochen. Die notwendigen Schwimm-Pontons kamen samt Schlepper eigens aus Magdeburg und waren rund zwei Wochen unterwegs. Das Wochenende nutzte man, um die für den Transport notwendigen Türme und Hubpressen zu montieren.

Ganz neu ist für die Brückenbauer um Baustellenchef Patrick Colbus dieser Präzision-Kraftakt nicht, denn bereits vor zwei Jahren schwammen sie bereits die beiden Hohlkästen für die Richtungsfahrbahn Luxemburg ein und montierten sie passgenau. So kann der Verkehr schon seit knapp einem Jahr über das neue Teilbauwerk fließen. Dennoch stellt dieser Part nach wie vor eine echte Herausforderung für alle Projektbeteiligten dar. Millimetergenau muss gearbeitet werden, kein Fehler darf passieren, aber dafür sind echte Spezialisten der bauausführenden Firma SEH Eiffage an der Baustelle im Einsatz.

Es dämmerte noch, als am Dienstagmorgen die Arbeiten an Saarlands größter Straßenbaustelle anliefen. Zwei sogenannte SPMT’s - Self Propelled Modular Transporter - mit einer Vielzahl von Rädern und Achsen schoben den 400 Tonnen schweren Stahlhohlkasten auf die Schwimm-Pontons. Auch die Lastübernahme auf die Hilfsstützen der beiden Pontons erforderte höchste Präzision, war deshalb auch ausgesprochen zeit- und arbeitsintensiv.

Alles schon einmal gemacht, allerdings vor zwei Jahren. Dieses Mal musste noch genauer gearbeitet werden, denn es galt zunächst einmal das bereits fertige Brückenbauwerk zu unterfahren. Am Mittwoch wiederholt sich diese Prozedur, um dann in den folgenden Tagen mit der eigentlichen Montage zu starten. Dann müssen die leistungsstarken 700-Tonnen-Hubpressen die beiden Hohlkasten passgenau hochstapeln und millimetergenau in die vorgesehene Endlage bringen. Für diese Arbeiten wurde die Saar durch das Wasserschifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn vollgesperrt.

Wie Diplom-Ingenieur Patrick Colbus erklärt, besteht die neue Saarbrücke aus zwei 87 Meter langen Feldern und misst zwischen den Widerlagern 174 Meter. Die beiden voneinander getrennten Überbauten werden als Stahlverbundbauwerk hergestellt, pro Fahrtrichtung als zwei begehbare Stahlhohlkästen, je 2,50 Meter hoch und drei Meter breit, mit einer schlaff bewehrten 40 Zentimeter starken Fahrbahnplatte. Diese wird mit Hilfe eines sogenannten Schalwagens hergestellt, der in neun Betonierabschnitten später über die Hohlkästen fährt. Der Aufbau des Schalwagens landseitig durch den Arge-Partner Heinz Schnorpfeil ist bereits angelaufen.

Beginn der Arbeiten im August 2018 am Autobahndreieck Saarlouis

Sind diese Arbeiten abgeschlossen, geht es bereits in Riesenschritten der Fertigstellung entgegen. Bereits in einem Jahr soll der Verkehr störungsfrei über das Autobahndreieck Saarlouis fließen. Wenn es nach Patrick Colbus geht, vielleicht sogar früher, aber dann muss das Wetter auch optimal mitspielen.

Begonnen wurde mit den Arbeiten im August 2018 mit dem Spatenstich durch den Bundesverkehrsminister. Die Verkehrsfreigabe für das erste Teilbauwerk mit seinen zwei Spuren erfolgte am 15. Oktober 2020, der vier Spuren am 6. Dezember 2020. Dies war die verkehrliche Voraussetzung für den Abriss des Bestandsbauwerkes.

Mitte März dieses Jahrs wurden in einer gelungenen Aktion die beiden Spannbetonhohlkästen ausgeschwommen (die SZ berichtete). Dieses Abbruchkonzept mit dem Rückbau über einem Gewässer, das Patrick Colbus und SEH-Reconstruction-Geschäftsführer Florian Moldenhauer letzte Woche vor Brückenbauexperten beim Verein Deutscher Ingenieure (VDI) in Bonn vorstellten, stieß bei Experten bundesweit auf große Beachtung.