Letzte Arbeiten : Autobahndreieck Saarlouis: Kurz vor Baustellen-Ende kommen nochmal Sperrungen

Saarlouis Die abschließenden Arbeiten der Großbaustelle am Autobahndreieck Saarlouis laufen seit einer Woche. Jetzt müssen sich Verkehrsteilnehmer nochmals auf Behinderungen einstellen.

Der Neubau der Saar-Brücke am Autobahndreieck Saarlouis hat lange für erhebliche Behinderungen gesorgt. Allmählich zeichnet sich ein Ende der Baustelle ab. Doch bis es so weit ist, müssen Arbeiter noch etwas an der Strecke werkeln.