Städtisches Museum Saarlouis : Auschwitz ist für immer bei ihnen

Am 27. Januar (Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus) werden Schüler des MPG und des SGS die in Saarlouis verlegten Stolpersteine reinigen und an die dort geehrten Opfer erinnern. Stolperstein-Künstler Gunter Demnig verlegt am 11. Mai ab 9 Uhr an verschiedenen Orten in Saarlouis neue Steine.

Am 31. Januar um 19 Uhr wird im Theater am Ring die Frage „Toleranz oder doch besser Respekt – Wie resilient ist unsere Gesellschaft gegenüber Spaltung und Rassismus?“ diskutiert – mit Henri Juda als Zeitzeuge, der Filmemacherin Mo Asumang als Betroffene und Mohamed Maiga als Präsident des Forums für interkulturelle Begegnung Ramesch. Eintritt frei.

Die VHS Saarlouis lädt zu folgenden Veranstaltungen ein: Der christlich-jüdische Dialog am 14. März um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Saarlouis mit Pfarrer Jörg Becker spricht über Andreas Osiander und seine Verteidigungsschrift „Ob es wahr und glaublich sei – Eine Widerlegung der judenfeindlichen Ritualmordbeschuldigungen“ (kostenlos). Eine Führung am 30. März rückt jüdisches Leben in Saarlouis in den Fokus, Beginn 15 Uhr (Treffpunkt bei Anmeldung). Die Kosten betragen fünf Euro. Zum kostenfreien Argumentationstraining gegen Stammtischparolen lädt die VHS am 22. April um 10.30 Uhr ins Donatuszentrum Saarlouis-Roden ein, mit Uwe Albrecht vom Adolf-Bender-Zentrum. Dieser zeigt, wie man in Situationen, in denen über Juden, Geflüchtete oder Minderheiten hergezogen wird, angemessen reagiert. Weitere Informationen und Anmeldung für die VHS-Termine auf www.vhs-saarlouis.de oder per Telefon (0 68 31) 6 98 90 30.