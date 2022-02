Vernissage : Ausstellung Zwischen Himmel und Erde

Eines der Werke des Saarlouiser Fotografen – Die Welt des Salzes, Matz-sur-Mer Foto: Werner Richner

Saarlouis In der Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ werden in der Ludwig Galerie Saarlouis Werke und Fotografien des Saarlouiser Werner Richner präsentiert. Ausstellungseröffnung ist am 6. Februar.