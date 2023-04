Saarlouis Wieder Streik bei Ikea in Saarlouis

Thomas Müssig von „Verdi Handel“ zeigte sich mit der Resonanz der Arbeitsniederlegung sehr zufrieden. Nach seinen Aussagen hatten dieses Mal rund 90 Prozent des Logistikteams sowie 75 Prozent der Haustechnik und damit deutlich mehr Mitarbeiter als beim ersten Streik am Samstag davor ihre Arbeit niedergelegt. So sei es gelungen, so Müssig, den gesamten Warenfluss im Möbelhaus zu unterbrechen. Mit dieser neuerlichen Arbeitsniederlegung reagierte die Gewerkschaft auch auf die Osterbrunch-Einladung von Ikea am Donnerstagmorgen, um auf diese Weise mehr Kunden zu erreichen und den Forderungen nach 2,50 Euro pro Stunde beziehungsweise 15 Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft fordert zudem allgemeinverbindliche Tarifverträge und eine Beschäftigungssicherung sowie 52 Euro mehr Auszubildenden-Entgelt. Zudem sei es gelungen, mit diesem neuerlichen Streik die Aktionen gleich bei mehreren Ikea-Häusern deutschlandweit zu koordinieren.