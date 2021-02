Landkreis Saarlouis : Heiko Maas besucht Impfzentrum West

Heiko Maas hat zusammen mit Anke Rehlinger das Impfzentrum und die Kolleginnen und Kollegen in der Kontaktnachverfolgung besucht. Beide ließen an vielerlei Stelle Lob für die gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Foto: Landkreis Saarlouis/ Yannick Hoen Foto: Landkreis Saarlouis/ Yannick Hoen

Bundesaußenminister Heiko Maas (Mitte) hat am Donnerstag-Nachmittag zusammen mit der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und Landrat Patrik Lauer (rechts) das Impfzentrum West in Saarlouis und die Mitarbeiter in der Kontaktnachverfolgung besucht.