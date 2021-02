Corona-Pandemie : Ausschuss befasst sich mit Saarlouiser Einzelhandel

Saarlouis Neue Richtlinien sollen Einzelhandel und kleinen Dienstleistern in der Kreisstadt finanzielle Förderung bei der Digitalisierung ermöglichen.

Am Donnerstag, 11. Februar, 17 Uhr, tagt der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus per Videokonferenz, die zeitgleich für die Öffentlichkeit im Festsaal des Theaters am Ring übertragen wird. Hierbei sollen unter anderem auf Antrag der Koalition aus CDU, Grünen und FDP neue Förderrichtlinien zur Unterstützung des Saarlouiser Einzelhandels und der Dienstleister bei der Ausrichtung auf digitale Marketing- und Verkaufsstrategien behandelt werden.

Die Förderrichtlinien, die dem Ausschuss vorgelegt werden, wurden von der Koalition erarbeitet und sollen im Nachgang im Stadtrat am 18. April beschlossen werden. Bis dahin, so der Antrag weiter, soll die Verwaltung eine entsprechende Informationskampagne für den Saarlouiser Einzelhandel vorbereiten, so der Antrag, und den Stadtrat entsprechend in Kenntnis setzen.