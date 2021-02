Hilfe in Saarlouis : Stadt soll Einzelhändler bei Aufbau von Webauftritt fördern

Saarlouis Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus hat in seiner Februarsitzung einstimmig den Antrag der Mehrheitskoalition aus CDU, FDP und Grünen auf Förderrichtlinien zur Unterstützung des Einzelhandels und der Dienstleister der Kreisstadt Saarlouis bei der Ausrichtung auf digitale Marketing- und Verkaufsstrategien beschlossen.

Damit ergeht an die Stadtverwaltung der Auftrag, die von der Koalition vorformulierten Förderrichtlinien unter anderem juristisch zu prüfen und so aufzubereiten, dass sie der Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung am 18. März verabschieden kann.

Die Förderrichtlinien sollen Saarlouiser Einzelhändler und Dienstleister beim Aufbau einer digitalen Präsenz im Internet per Schulung, technischem Support und finanzieller Hilfe unterstützen. Die Beantragung soll, so sind sich die Antragsteller einig, unbürokratisch und vor allem schnell vonstatten gehen (die SZ berichtete).

OB Peter Demmer unterstrich in der Sitzung, dass er diese Form der Wirtschaftsförderung voll unterstütze und seine Verwaltung nun bis zur nächsten Ratssitzung die von der Koalition formulierten Förderrichtlinien genau prüfen werde, so dass der Rat dann eine Entscheidung treffen könne, die auf rechtlich sicherem Boden stehe.

Im Vorfeld zu dem Antrag hatte Stadtentwickler Horst Rupp für die Verwaltung kurz das Smart-City-Konzept vorgestellt, das unter anderem auch in der Internet-Plattform meinsaarlouis360.de aufgehen soll. Hierbei ist als Schnittstelle zwischen Stadtwerken, Verwaltung und Einzelhandel eine so genannte Smart City GmbH unter ehrenamtlicher Aufsicht durch Verwaltung und Rat geplant. CDU-Fraktionschef Raphael Schäfer betonte in diesem Zusammenhang, dass so ein sicherer Umgang mit den Daten der Plattformnutzer gewährleistet werde: „Bei uns sind die Daten besser aufgehoben.“