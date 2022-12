Saarlouis : Ausbau der Vogelsangschule verzögert sich

Auch zum Stand der Sanierung der Saarlouiser Feuerwache Innenstadt wird der Ausschuss für Stadtplanung und Bau informiert (Archivfoto). Foto: Ruppenthal

Saarlouis Der Ausbau der Vogelsangschule wird sich voraussichtlich verzögern. Darüber wird der Ausschuss für Stadtplanung und Bau (ASB) in seiner kommenden Sitzung am Mittwoch, 14. Dezember, 18 Uhr, im Theater am Ring, seitens der Stadtverwaltung informiert.