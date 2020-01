Sparverträge : Kreissparkasse kündigt langfristige Sparverträge

Kreis Saarlouis Nach eigenen Angaben „als eines der letzten saarländischen Kreditinstitute“ kündigt jetzt die Kreissparkasse Saarlouis (KSK) langfristige Sparverträge mit höchsten Prämien. Wie viele andere Kreditinstitute im Saarland und deutschlandweit kündigt die KSK in diesen Tagen zahlreiche S-Prämiensparverträge, bei denen keine feste Laufzeit vereinbart worden war und die höchste vereinbarte Prämienstaffel (50 Prozent nach 15 Jahren) erreicht wurde.

Dies geschieht zum Bedauern mancher Sparer unter bestimmten Voraussetzungen im Einklang mit der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. In einigen Fällen wird aber auch nach dem BGH-Urteil vom Mai 2019 über die Rechtmäßigkeit von Kündigungen gestritten.

Die Sparkasse habe in den vergangenen Monaten das Gespräch mit ihren betroffenen Kunden gesucht, heißt es in einer Pressemitteilung der KSK. Im Vorfeld sollte nicht nur um Verständnis für die Entscheidung geworben werden, sondern es sollten auch mögliche Anlagealternativen für frei werdende Gelder aufgezeigt werden. „Wir haben uns diesen Schritt wirklich nicht leichtgemacht und länger zugewartet als andere, zumal ein Ende des Niedrigzinsniveaus nicht in Sicht ist“, sagt der KSK-Vorstandsvorsitzende Horst Herrmann. „Dennoch gibt es durchaus Möglichkeiten, mit denen das Kapital unserer Kunden eine attraktivere Rendite erwirtschaften kann.“