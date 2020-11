SZ-Aktion im Kreis Saarlouis : Zeigen Sie uns ihre schönen, selbstgestalteten Adventskränze

Kreis Saarlouis () Ob üppig grün aus Tanne und Fichte, schlicht mit Kerzen und wenig Dekor oder verspielt mit Schleifen, Holzfiguren oder Kugeln: Der Kreativität sind beim Gestalten eines eigenen Adventskranzes keine Grenze gesetzt.

Schicken Sie Ihre Fotos an unsere Redaktion, und zwar per E-Mail an diese Adresse: sz-sls@sz-sb.de. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen und Wohnort an sowie eine kurze Beschreibung dessen, was auf dem Bild zu sehen ist, und wer dieses gemacht hat. Falls Personen abgebildet sind, muss deren Einverständnis geklärt sein.