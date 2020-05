Kinderkrippe in Lebach setzt die Hygieneregeln perfekt um : Die Glitzerseife macht’s

Saarlouis Auch die Kleinsten in der Inklusiven Krippe „Waldwichtel“ beherzigen Corona-Regeln. Viel Glitzer beim Hände waschen.

Auch in Zeiten von Corona und den dadurch entstandenen Begrenzungen steht die Inklusive Kinderkrippe „Waldwichtel“ der Lebenshilfe Saarlouis nicht still. Neben den besonderen Aktionen, wie etwa der Ideenkiste für die Familien und den individuellen Briefen an die Kinder, ist die Notgruppe in der Einrichtung mit fünf Kindern sehr fleißig. In der inklusiven Gruppe können sogar die Kleinsten die Handhygiene einhalten.