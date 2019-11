Merkur : Den Merkur durchs Teleskop beobachten

Saarlouis Der Astronomieverein Cassiopeia Saarlouis lädt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) Saarlouis zur Beobachtung des Merkurtransits am Montag, 11. November, ab 13 Uhr ein. Der Merkur ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems.

Er ist näher an der Sonne als unsere Erde, sodass er in unregelmäßigen Abständen (von 3,5 bis 13 Jahren) genau zwischen unser Zentralgestirn und uns wandert. Merkur braucht für eine Umrundung der Sonne gerade einmal 88 Tage. Weil die Erde sich in dieser Zeit aber auch weiterbewegt, überholt Merkur uns nur alle 116 Tage. Durch eine unterschiedliche Neigung der Bahn um die Sonne im Vergleich zur Erde bewegt Merkur sich aber meistens ober- oder unterhalb der Sonne.