Arbeitsmarkt : Zahl der Arbeitslosen geht weiter zurück

Kreis Saarlouis Die anhaltend gute Herbstbelebung hat auch im aktuellen Monat zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit im Saarland geführt. Insgesamt waren im November 32 471 Personen arbeitslos gemeldet, 1101 weniger als im Oktober.

Die Nachfrage nach Personal ist im November weiter angestiegen, Jobsuchende haben laut Arbeitsagentur in der Region derzeit gute Chancen auf eine Neuanstellung. In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen im Landkreis Saarlouis 530 neue Stellen. Das waren 42 mehr als im Vormonat und 77 mehr als im Vorjahr. Die meisten neuen Stellen wurden in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen und im Handel gemeldet. Aber auch in anderen Branchen gab es eine hohe Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im Öffentlichen Dienst, in den Bereichen Verkehr und Lagerei sowie Erziehung und Unterricht, im Baugewerbe du im Gastgewerbe. Seit Jahresbeginn wurden 5157 offene Stellen gemeldet. Das war über ein Fünftel mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Stellenbestand lag weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert. Im aktuellen Monat wurden 2462 offene Arbeitsplatzangebote gezählt, das waren 681 mehr als im November 2020.