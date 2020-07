Aktuelle Arbeiten : Vollsperrung und Staus rund um die A 8

Wegen der Bauarbeiten an der A 8 am Dreieck Saarlouis und des Neubaus der Saarbrücke sind Sperrung, Umleitungen und Behinderungen unumgänglich. Auch die Abfahrt Richtung Neunkirchen kann derzeit nicht genutzt werden. Foto: Ruppenthal

Saarlouis/Dillingen Lange Staus gibt es derzeit wegen Bauarbeiten am Autobahndreieck Saarlouis.

Die Bauarbeiten auf der A 8 am Autobahndreieck Saarlouis sind in eine neue Phase getreten. Mit dem Beginn des neuen Bauabschnitts sind derzeit Sperrungen, Staus und Behinderungen unumgänglich. Betroffen sind die Überleitung von der A 8 von Neunkirchen kommend auf die A 620 in Richtung Saarbrücken und die Rampe von der A 8 aus Luxemburg kommend in Richtung Neunkirchen.