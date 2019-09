Als Erinnerung an die Wertschätzung gegenüber Menschen : Ein „Auge der Inklusion“ fürs Schwimmbad

Saarlouis Neues Projekt des Saarlouiser Künstlers Mike Mathes soll an die Wertschätzung gegenüber Menschen erinnern

So umriss der Saarlouiser Künstler Mike Mathes sein neuestes Projekt. Das stellte er am Dienstagmittag zusammen mit Stadt- und Bäderverwaltung vor. Zu diesem Zeitpunkt war die Malfläche über dem Durchgang vom Foyer in den Beckenbereich noch strahlend weiß.

Im Oktober diesen Jahres soll der Bereich mit dem großen Schwimmerbecken eröffnet werden. Im Dezember dann das Nichtschwimmerbecken. Die offizielle Eröffnung ist für Januar 2020 vorgesehen. Dann wird auch das vollständige „Auge der Inklusion“ enthüllt. Denn am Mittwochmittag war Mike Mathes noch eifrig dabei, dieses Auge mit lebensfrohen Farben zu versehen. „Das ist etwa 1,8 Meter lang und einen Meter hoch.“ Die ganze Fläche sei 2,5 auf 1,5 Meter. „Das ist ein junges Auge, fast schon ein Kinderauge“, sagte er in etwa zwei Metern Höhe auf einem rollbaren Gerüst.

Erkennbar ist das an der deutlichen Größe der Pupille im Vergleich zur Iris. Blau ist in dem Motiv eine prägnante Farbe, passend zum Wasser. Aber auch, „weil ohne Wasser funktioniert das Auge nicht“, erklärte Mathes.

Diese Malaktion steht im Zusammenhang mit dem ersten 24-Stunden-Inklusions-Schwimmen in Saarlouis. Das findet vom 10. bis 11. Januar 2020 im „Aqualouis“ statt. Der Erlös geht an zwei Projekte. Einmal für „Rollstuhlschaukeln für die Stadtteile von Saarlouis“ sowie an „Helft Maya“, womit eine an einem seltenen Gendefekt erkrankte Jugendliche unterstützt wird. Veranstalter ist der Verein Pro-Inklusionsschaukel e.V. Saarlouis. Schirmherrin ist Tennisspielerin Claudia Kohde-Kilsch.