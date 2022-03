Anschläge gegen kritische Infrastruktur : Zweiter Tag im Prozess zu Anschlagserie

In der Nacht zum 30. Mai 2021 brannte ein Funkmast auf der Halde Ensdorf. Der Täter wurde bei seiner Tat gefilmt - nun muss das Amtsgericht Saarlouis klären, ob es sich dabei um den Angeklagten K. aus Saarlouis handelt. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Am zweiten Tag des Prozesses um die Anschlagsserie gegen kritische Infrastruktur in Saarlouis gaben Beamte Einblick in ihre Ermittlungsarbeit. Demnach hing der Angeklagte wohl Verschwörungsmythen an.

() Die Hauptverhandlung um eine Serie von Anschlägen gegen Funkmasten und andere technische Anlagen wurde am Mittwoch am Amtsgericht Saarlouis fortgesetzt. In der vierstündigen Sitzung wurden mehrere Bekannte des Angeklagten, K. aus Saarlouis, zu seinen Lebensumständen befragt. Vor dem Schöffengericht schilderten Beamte des Landeskriminalamts aus der Abteilung „Staatsschutz“ außerdem den Verlauf der Ermittlungen, in deren Folge K. im Oktober vergangenen Jahres festgenommen wurde. Demnach seien die Ermittler schon früh von einer Serie ausgegangen: Zwischen 23. Mai und 11. Juni 2021 habe man „16 bis 17 Taten“ gegen Anlagen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, im Kreis Saarlouis registriert – nur sieben davon sind Teil der Verhandlung.