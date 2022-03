Anschläge auf „Kritische Infrastruktur“ : Funkmasten und Umspannwerke beschädigt: Hauptverhandlung in Saarlouis beginnt

Foto: Aline Pabst

Saarlouis Mehrere Anschläge gegen Funkmasten und andere technische Einrichtungen im Kreis Saarlouis hielten die Polizei vergangenen Sommer in Atem. Nun hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Fünf Fälle von „Brandstiftung in Tateinheit mit Störung von Telekommunikationsanlagen“, zweimal „Störung öffentlicher Betriebe in besonders schweren Fall in Tateinheit mit Hausfriedensbruch“, ein räuberischer Diebstahl mit Körperverletzung: Die Vorwürfe, die am Montag am Amtsgericht Saarlouis erhoben wurden, haben es in sich. Auf der Anklagebank: K. aus Saarlouis. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken beschuldigt ihn, verantwortlich zu sein für eine Serie von Anschlägen im Kreis Saarlouis, die im vergangenen Sommer für Aufregung sorgte (die SZ berichtete).

Konkret geht es in der nun eröffneten Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht um sieben Fälle im Mai und Juni 2021. Da es sich bei den Zielen um technische Anlagen handelte, die zur kritischen Infrastruktur zählen, ermittelte zeitweise sogar der Staatsschutz. Eine Sonderkommission wurde eingerichtet, eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet, Bilder und Videos einer Überwachungskamera veröffentlicht sowie eine Belohnung von 2000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Diese lenkten den Verdacht auf K. – als auch noch DNA-Spuren an den zwei Tatorten gefunden wurden, erließ das Amtsgericht Saarbrücken einen Haftbefehl. Am 11. Oktober wurde der 33-Jährige festgenommen und sitzt seitdem in der JVA Saarbrücken in Untersuchungshaft.

Anfang des Jahres wurde dann Anklage gegen K. erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken damals mitteilte, gab es zu diesem Zeitpunkt keine Hinweise auf ein konkretes Tatmotiv; zudem habe sich der Beschuldigte nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Ihr Mandant wolle sich auch in der Verhandlung nicht äußern, beantwortete die Verteidigerin des Angeklagten, die Frage des vorsitzenden Richters Claus Eckel. Auch K.s Mutter, die eigentlich im Laufe der Verhandlung als Zeugin befragt werden sollte, nahm von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Anschließend verlas die Staatsanwältin die Anklageschrift: Demnach soll K. am frühen Morgen des 29. Mai zwischen 1.43 Uhr und 1.46 Uhr Brandmasse an einem Funkmast auf dem Plateau der Berghalde Ensdorf aufgetragen und einen Prozessorkasten mit Brandbeschleuniger überschüttet haben. „Entgegen der Vorstellung des Angeklagten entstand jedoch kein Brand“, trägt die Staatsanwältin vor. Bereits in der folgenden Nacht habe ein mutmaßlich durch den Angeklagten verursachter Kabelbrand in 15 Meter Höhe an einem Funkmast auf einem Betriebsgelände in Saarwellingen jedoch zu einem Schaden von 1502,15 Euro geführt. In derselben Nacht sei er nach Ensdorf zurückgekehrt, habe mit einem Hammer auf einen Prozessorkasten eingeschlagen und ihn anschließend angezündet. Dadurch sei sowohl der Festnetz- sowie DSL-Anschluss von Kunden der Betreiberfirma ausgefallen. Schaden: mindestens 37 100 Euro.

Weitere Anklagepunkte beziehen sich auf Vorfälle in Saarlouis und Schwalbach. Hierbei sei jeweils ein Schaden im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Fünf Taten wertet die Staatsanwaltschaft laut Anklageschrift als Brandstiftung, wobei es in zwei Fällen – darunter dem ersten in Ensdorf – allerdings beim Versuch geblieben sei.

In zwei weiteren Fällen soll der Angeklagte Umspannwerke mit selbstgebastelten „Bolas“ beschädigt haben. Eine Bola ist eine Wurfwaffe, die üblicherweise aus zusammengeknoteten Leinen mit Gewichten an den Enden besteht. Der Angeklagte soll hierfür Stahlseil, faustgroße Steine und Paketband benutzt haben, schildert die Staatsanwaltschaft. In beiden Fällen sei es zu Stromausfällen gekommen.

Der achte und letzte Anklagepunkt fällt deutlich aus der Reihe – hier lautet der Vorwurf Diebstahl und Körperverletzung. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft am 10. September in einem Supermarkt in Dillingen Tabak, Batterien und Lebensmittel gestohlen haben. Wert: 31,80 Euro. Als der Ladendetektiv den Beschuldigten aufhalten wollte, soll dieser ihn viermal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.