Ein Saarländer in Wien Ein Saarländer bringt Falco auf die Bühne

An diesem Sonntagmittag ist Gergen überraschend im Ronacher. Denn seine Hauptarbeit als Regisseur des neuen Musicals „Rock me Amadeus“ ist eigentlich vorbei. Die Premiere ist am 7. Oktober gelaufen. Gergen hat nun viel zu tun am Salzburger Landestheater, wo Anfang November seine „Aida“ als Oper Premiere feierte. Hin und wieder schaut er aber in Wien vorbei, guckt, was seine Schützlinge so auf die Bühne bringen.