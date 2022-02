Pandemie im Kreis Saarlouis : Am Wochenende 565 weitere Corona-Fälle

Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Der Inzidenz-Wert ist am Sonntag auf 1468,01 gesunken. Am Freitag hatte er noch bei 1488,14 gelegen.

Wie der Landkreis mitteilt, sind am Wochenende 565 weitere Corona-Fälle registriert worden. 101 Betroffene leben in Saarlouis, jeweils 71 in Dillingen und Wadgassen, 48 in Schmelz, 45 in Schwalbach, 41 in Lebach, 38 in Wallerfangen, 35 in Saarwellingen, 30 in Bous, 25 in Rehlingen-Siersburg, 27 in Überherrn, 20 in Nalbach und 13 in Ensdorf.

Somit sind derzeit 3802 Menschen im Kreis Saarlouis nachweislich mit Corona infiziert. 702 leben in Saarlouis, 475 in Dillingen, 379 in Wadgassen, 324 in Schmelz, 302 in Rehlingen-Siersburg, 275 in Lebach, 272 in Saarwellingen, 221 in Rehlingen-Siersburg, 202 in Wallerfangen, 184 in Bous, 180 in Saarwellingen, 161 in Nalbach und 124 in Ensdorf. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach den Zahlen des Landkreises insgesamt 31 046 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. 27 034 Menschen gelten wieder als genesen.