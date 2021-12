Am 24. Dezember geboren : Drei Christkinder an der unteren Saar – nur ein Krankenhaus vermeldet Heiligabend keine Geburt

Drei Babys wurden am Heiligabend an der unteren Saar geboren (Symbolfoto). Foto: dpa/Annette Riedl

Saarbrücken Statt unterm Weihnachtsbaum haben diese Familien den Heiligabend in diesem Jahr im Kreißsaal verbracht. Drei Christkindchen sind am 24. Dezember an der Unteren Saar auf die Welt gekommen. Nur in einem Krankenhaus wurde kein Baby geboren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal

Den Anfang machte um 1.05 Uhr im Merziger SHG-Klinikum die kleine Livia, 3400 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Die junge Dame war das 526. Kind, das in diesem Jahr in dem Merziger Krankenhaus auf die Welt gekommen ist. Ihre Mama war nach der Geburt so fit, dass sie die Weihnachtsfeiertage mit ihrem Töchterchen bereits zu Hause verbringen konnte.

Um 1.59 Uhr wurde die kleine Sumeja im Saarlouiser Marienhaus Klinikum St. Elisabeth geboren. Sie war dabei 3900 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß.

Der Dritte im Bunde war Lenox um 20.16 Uhr. Er wog bei seiner Geburt 3530 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Damit verzeichnet die Saarlouiser St. Elisabeth Klinik in diesem Jahr bislang 1142 Geburten mit 1176 Kindern.