Kulturausschuss Kulturamt stellt Termine für Vaubaninsel vor

Saarlouis · Ab 1. Mai soll es auf der Vaubaninsel wieder losgehen. Welches Programm die Gäste des beliebten Kultur- und Tourismus-Hotspots im Saarlouiser Stadtpark in diesem Jahr erwartet, das stellt das Saarlouiser Kulturamt am Mittwoch, 26. April, um 17 Uhr dem Kulturausschuss in seiner öffentlichen Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses vor.

24.04.2023, 18:40 Uhr

Ab Mai soll die Vaubaninsel wieder mit neuem Veranstaltungskonzept und neuem Pächter geöffnet werden. Das Kulturamt der Stadt stellte nun ein entsprechendes Konzept im Kulturausschuss vor. Foto: Jörg O. Laux

Neben kleineren Veranstaltungen in gemütlicher Biergartenatmosphäre erwarten die Besucherinnen und Besucher auch mehrere „Highlight-Veranstaltungen“ im Rahmen der Saarlouiser Kulturbühne vom 28. Juli bis zum 20. August. Federführend wird hier das Saarlouiser Kulturamt sein, zum Teil in Kooperation mit externen Veranstaltern. Bereits am Karfreitag gab es einen ersten Vorgeschmack auf die Gastronomie der Insel, die offiziell zum 1. Mai eröffnet wird. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, laufen aktuell Gespräche mit mit dem neuen Konzessionsnehmer Maik Ferber „Gudd Gess Party- und Cateringservice“ aus Lisdorf, sodass konkrete Programmpunkte „höchstwahrscheinlich zum Kulturausschuss vorgelegt werden können“.