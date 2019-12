A 8 für funf Stunden gesperrt : Auto überschlägt sich bei schwerem Unfall bei Dillingen

Dillingen Der Unfall wurde von einem betrunkenen Fahrer verursacht.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Dillingen mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Dillingen-Mitte auf die A 8 in Fahrtrichtung Autobahndreieck auf und beschleunigte sein Fahrzeug sofort sehr stark, um einen vorausfahrenden Pkw noch auf der Beschleunigungsspur zu überholen. Auf der rechten Fahrspur der Autobahn beschleunigte der Unfallfahrer weiterhin, um den dort vorausfahrenden französischen Renault ebenfalls zu überholen. Wegen verspätetem Ausscheren auf die Überholspur kollidierte nach Angaben der Polizei der Unfallverursacher letztlich mit dem Heck des Renaults, der sich in der Folge überschlug, über hundert Meter auf dem Dach rutschte, bis er schließlich auf dem Dach liegend auf der Überholspur liegen blieb.