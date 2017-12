Alkoholfahrt in Saarlouis endet mit Karambolage

Ihr Name

Ein Ausweichmanöver in Saarlouis-Beaumarais ist am späten Freitagabend (22. Dezember 2017) mächtig misslungen. Wie ein Polizeisprecher berichtet, war der 34-Jährige dabei, an einem auf der Straße parkenden Auto vorbeizufahren. Dabei rempelte er heftig gegen ein abgestellten Fahrzeug. Durch die Wucht schob er dieses gegen zwei weitere Wagen. Es entstand hoher Schaden, der aber noch nicht beziffert ist.

Jetzt ohne Führerschein

Der Fahrer aus Überherrn hatte getrunken. Er ist zumindest vorerst den Führerschein los.