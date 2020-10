Rund ums Thema Heizung : Eine Woche Online-Vorträge zum Energiesparen

Kreis Saarlouis Die Verbraucherzentrale des Saarlandes behandelt eine Reihe von Themen, die Natur und Geldbeutel entlasten können.

Am Donnerstag, 29. Oktober, sprechen zwei Referenten über Fenstererneuerung. Reinhard Schneeweiß erklärt die energietechnischen Auswahlkriterien. Reiner Both von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle gibt Tipps und Hinweise zum Einbruchschutz.

Am Freitag, 30. Oktober, können alle Eigenheimbesitzer den Fachvortrag zum Thema Dachdämmung verfolgen. Die Teilnahme an den Online-Vorträgen ist bequem von zu Hause aus möglich und kostenlos. Man benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung über Computer, Tablet oder Smartphone.

Termine zur persönlichen Beratung in einer der Niederlassungen im Saarland oder zur Videoberatung oder telefonischen Rückrufberatung können per E-Mail unter Energieberatung@vz-saar.de oder direkt mit der Beratungsstelle vereinbart werden.

Im Landkreis Saarlouis finden die Beratungen in Zusammenarbeit mit dem Energieeffizienznetzwerk Saarlouis statt. Anmeldung für eine persönliche Beratung in Dillingen, Verbraucherberatungsstelle, Merziger Straße 46, Tel. (06 81) 5 00 89 15, in Bous, Rathaus, Tel. (0 68 34) 8 32 46, Ensdorf, Rathaus, Tel. (0 68 31) 50 41 57, in Saarlouis, Kaiser-Wilhelm-Str. 6, Kreisständehaus, 1. Etage, Tel. (0 68 31) 44 30, Überherrn, Rathaus. Tel. (0 68 36) 90 90, Wallerfangen, Felsbergstr. 2, Haus der Generationen, Tel. (0 68 31) 68 09 81.