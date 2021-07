Aktion in Saarlouis : Globus-Mitarbeiter sammeln gemeinsam Müll am Saarufer

Weg mit dem Dreck: Ein Eindruck der Müllsammelaktion. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Nahe der Undine in Saarlouis machten sich die rund 20 Freiwilligen am Freitag auf die Suche nach Unrat. Und den fanden sie leider auch in rauen Mengen.

Im wahrsten Sinne des Wortes vor der eigenen Haustür kehren und ein Beispiel geben wollten die Mitarbeiter des Saarlouiser Globus Handelshofs: Gemeinsam starteten rund 20 Männer und Frauen am Freitag eine Müllsammelaktion im Bereich des Saarufers nahe der Undine. Auch Geschäftsleiter Oliver Kirch war dabei und zeigte sich sowohl vom Engagement seiner Kollegen als auch vom Ergebnis dieser Aktion sehr zufrieden.