Würdigung für 370 Helferinnen und Helfer Nach Flutkatastrophe im Ahrtal: Katastrophenschützer aus dem Landkreis Saarlouis mit Flutmedaille geehrt

Die Bilder der Zerstörung sind vielen auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe noch präsent. Nach tagelangen Regenfällen kam es im Ahrtal und weiten Teilen von Rheinland-Pfalz zu extremen Überschwemmungen. Auf dem Dankeschönfest für die Helferinnen und Helfer aus dem Landkreis Saarlouis auf dem Flugplatz in Düren erinnert sich Landrat Patrik Lauer an Fotos einer vermeintlichen Seenlandschaft, wo normalerweise eine Straße durch den kleinen Eifeler Ort Kordel verläuft. Mitten in den Wassermassen stand ein brennendes Haus. Einsatzkräfte fuhren mit Motorbooten darauf zu, um die noch darin feststeckende Familie zu retten.