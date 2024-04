Kommunalwahl 2024 Nächster Paukenschlag: AfD-Landeschef Carsten Becker will Oberbürgermeister von Saarlouis werden

Lange brodelte die Gerüchteküche: Tritt AfD-Landeschef Carsten Becker bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Saarlouis an? Was sich bislang in Politikkreisen im Raum Saarlouis nur leise erzählt wurde, ist nun Fakt. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt Becker: „Ja, ich kandidiere.“