„Bürgerwille wird missachtet“ Keine Gespräche mit der AfD im Gemeinderat Rehlingen-Siersburg: Fraktion kritisiert Kooperationsblockade

Die Bürger in Rehlingen-Siersburg haben die AfD bei der Gemeinderatswahl 2024 mit 12,82 Prozent (4 Sitze) in den Gemeinderat gewählt. Sie ist damit hinter SPD und CDU die drittstärkste Kraft im Gremium. Dennoch seien die beiden Volksparteien nicht bereit, Gespräche mit der AfD zu führen, klagt ihr Fraktionsvorsitzender Guido Grewelinger in einer Nachricht an die SZ. „Das macht deutlich, dass weder CDU noch SPD den Wählerwillen ernstnehmen, zeigt aber auch ganz klar das fehlende Demokratieverständnis der Parteien“, kritisiert der AfDler.