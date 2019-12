Bundeswehr : Adventskonzert im Theater am Ring statt im Zelt auf dem Markt

Saarlouis Luftlandebrigade Saarland und Saarlouiser Pfarrer laden zu Eintopf und Adventsliedern gegen Spende – wegen Renovierung diesmal an anderem Ort.

Der katholische und evangelische Standortpfarrer sowie die Luftlandebrigade 1 „Saarland“ laden für Donnerstag, den 5. Dezember zu ihrem Adventskonzert ein. In diesem Jahr findet das Konzert ausnahmsweise im Theater am Ring in Saarlouis statt, da der eigentliche Veranstaltungsort – die Saarlouiser Kirche St. Ludwig – derzeit renoviert wird. Das Zelt der Bundeswehr vor der Kirche auf dem Großen Markt wird es in diesem Jahr daher nicht geben.