Verdienstmedaille : Deutliches Zeichen der Anerkennung für Adolf Seidel

Bei der Auszeichnung dabei (von links): Réka Klein, Beigeordnete Martina Weiand, Bürgermeister Volker Weber, Adolf Seidel, Carola Uhl (Seidels Ehefrau), Ministerin Christine Streichert-Clivot Foto: Ministerium

Kreis Saarlouis/Marpingen Kultusministerin Christine Streichert-Clivot zeichnet Adolf Seidel für jahrzehntelanges Engagement für die Chormusik aus.

Adolf Seidel hat die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Der Marpinger hat sich jahrzehntelang für die Chormusik engagiert, unter anderem auch in mehreren Chören im Kreis Saarlouis. Für sein besonderes ehrenamtliches Engagement zeichnete Bildungs- und Kulturministerin Christine Streichert-Clivot den Marpinger ihn nun im Marpinger Hiwwelhaus aus, wie das Ministerium mitgeteilt hat.

„Die Auszeichnung mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ist ein deutliches Zeichen der großen Anerkennung für das Lebenswerk und insbesondere das vorbildhafte ehrenamtliche Engagement Adolf Seidels“, sagte Ministerin Streichert-Clivot und dankte ihm für seinen Einsatz.

Auch Marpingens Bürgermeister Volker Weber gratulierte Adolf Seidel zur Auszeichnung und bedankte sich recht herzlich für das großartige ehrenamtliche Engagement: „Adolf Seidel engagiert sich ehrenamtlich seit über vier Jahrzehnten für einen wichtigen Bereich in der Kultur, nämlich der Chormusik. Die Auszeichnung mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ist nicht alltäglich und würdigt seine Leistung, im Rahmen des Ehrenamts, in besonderem Maße. Ich bedanke mich für seinen wertvollen und auch vorbildlichen Einsatz in diesem Bereich!“

Adolf Seidel ist seit über vier Jahrzehnten ehrenamtlich im Bereich der Chormusik engagiert. Der ausgebildete Sänger war von 1979 bis 2015 Mitglied des Kammerchors Stuttgart, der unter Leitung von Frieder Bernius zu Weltruhm gelangte. Das Repertoire reicht vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. Als konkurrenzlos gelten die Brillanz des Gesangs, die vollendete Intonationsreinheit und eine kaum zu übertreffende Plastizität der Textdeklamation. Mit dem Stuttgarter Ensemble machte Adolf Seidel regelmäßig Tourneen nach Amerika und Asien, fuhr zum Weltsymposium der Chormusik nach Wien, Sydney und Seoul.

Die wertvollen Erfahrungen, die er als Chorsänger im Stuttgarter Kammerchor und im internationalen Umfeld sammelte, konnte er in seine Arbeit als Musiklehrer und Chorleiter im Saarland einfließen lassen. Adolf Seidel arbeitete als Lehrer an Realschulen in Eppelborn und Lebach und versuchte, den Schülerinnen und Schülern Vertrauen zu sich selbst und zu ihren musikalischen Fähigkeiten zu geben. Zwischenzeitlich leitete Seidel zeitgleich sieben Chöre, darunter den Saarländischen Kammerchor, dem er von 1980 bis 2010 vorstand. Auch die Chöre in Dirmingen, Eppelborn und Lisdorf profitierten von seinem großen musikalischen Gespür und seiner Schaffenskraft. Den Männerchor von Concordia Bous leitet Adolf Seidel ununterbrochen seit 44 Jahren; bis zum heutigen Tage sind die Chorproben ein wichtiges Gravitationszentrum für das soziale Leben des Ortes.